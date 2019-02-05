Аким Атырауской области прокомментировал гибель рыбы в реке Урал

Лабораторные исследования воды показали, что вода в реке Урал не опасна для населения.

5 февраля, в ходе рабочей поездки в Индерский район, отвечая на вопросы журналистов аким Атырауской области Нурлан Ногаев прокомментировал гибель рыбы в реке Урал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

- На сегодня правоохранительные органы ведут расследование по гибели рыбы в реке Урал. Возбуждено два уголовных дела. После их завершения правоохранительными органами будет дана правовая оценка ситуации, - сказал Нурлан Ногаев.

Аким области отметил, что созданная межведомственная комиссия которая на данный момент ведет свою работу. Лабораторные исследования воды показали, что вода в реке Урал не опасна для населения. Новых фактов гибели рыб не зарегистрировано.

- По вопросу безопасности рыбной продукции на рынках Атырау. Вся реализуемая рыбная продукция сертифицирована. Ветеринарные службы, санэпидемиологи на постоянной основе ведут контроль. Все уполномоченные органы занимаются вопросами безопасности реализуемой продукции, - отметил Нурлан Ногаев.

Ранее, на кустовом совещании по вопросам развития сельского хозяйства в Кызылкогинском районе, аким области дал поручение привлекать в регион высококлассных специалистов в области ветеринарии и ихтиологии, отметив что местные исполнительные органы готовы предоставить им все условия для работы.

К слову, с 16 января по 15 февраля в реке Урал организован контрольный лов рыбы с целью выявления случаев гибели рыбных ресурсов. Также, 4 февраля были проведены водолазные обследования на 10 участках реки Жайык. Новых очагов гибели рыбы обнаружено не было

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