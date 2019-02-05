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В СКО закрыли дороги по всем направлениям

В ближайшие дни синоптики обещают дальнейшее понижение температуры воздуха.

Фото : pxhere.com5 февраля 2019, 21:35

В Северо-Казахстанской области из-за понижения температуры воздуха ограничили движение автотранспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news. Сообщение о закрытии дорог североказахстанцы получили на свои мобильные телефоны от службы 112.

Сегодня в области из-за 30-градусного мороза отменили занятия в школах для учащихся с 0 по 11 классы. Днем ограничили движение по трассе республиканского значения Петропавловск-Астана. В ближайшие дни синоптики обещают дальнейшее понижение температуры воздуха.


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