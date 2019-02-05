Mail.Ru Group выпустила новый браузер взамен "раздражающего" Амиго
Mail.Ru Group заплатит миллион рублей за взлом нового браузера.
Компания Mail.Ru Group, полгода назад закрывшая браузер "Амиго", представила новую программу для просмотра сайтов под названием Atom, сообщает Вести.Ru.
В просмотрщике сделан акцент на приватность и безопасность: пользователи могут всегда открывать определенные сайты только в режиме инкогнито, мгновенно очищать историю посещений, блокировать рекламу и отклонять запросы на отправку уведомлений.
Пользователя, который найдет в браузере серьезную уязвимость, обещают наградить миллионом рублей, сообщили vc.ru в пресс-службе компании. Сделать это будет очень непросто, поскольку построен Atom на базе Chromium — платформы с открытым исходным кодом, лежащей в основе Google Chrome, "Яндекс.Браузера" и других проектов.
"Основной упор в первой версии браузера сделан на то, что мы называем 'управляемой безопасностью'. Мы хотим, чтобы пользователь четко понимал и принимал риски своей работы в сети, — сказали в Mail.Ru Group. — Поэтому мы даем возможность усиливать или ослаблять контроль за теми данными, которые передаются сайтам или сохраняются на компьютере в истории просмотров".
На главной странице Atom отображается "Пульс" — новая рекомендательная система, начавшая работу в конце января. Она работает на базе технологий машинного обучения, предлагая пользователям персональные подборки материалов с учетом их интересов. Также инженеры Mail.Ru Group ведут работу над ускорением загрузки собственных сервисов
Бета-версия Atom пока что доступна только для Windows-компьютеров. Загрузить её можно на сайте проекта. В будущем ожидается выход версий для "маков" и мобильных устройств.
Летом прошлого года в Mail.Ru Group отказались от дальнейшей разработки и продвижения браузера "Амиго", запущенного в 2012 году. В холдинге признали, что сделали "ряд неверных шагов", которые навредили продукту и сделали его ненавистным среди пользователей.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!