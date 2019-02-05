На трагедию в Астане отреагировала вся страна

Только за сутки казахстанцы пожертвовали для семьи 13 млн тенге.

Сегодня вся страна скорбит. Известие о гибели пятерых детей при пожаре в Астане потрясло казахстанцев. В разных городах люди собираются, чтобы почтить память пяти сестер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В Актобе в небо запустили черные и белые шары, как символ траура и веры в светлое будущее. Соболезнование семье сегодня выразил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Выражаю свои глубокие соболезнования родителям и близким. Накануне я поручил Правительству и акиму Астаны Бахыту Султанову оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим", - сказал Президент.

Также Нурсултан Назарбаев поручил ответственным органам усилить контроль за противопожарной безопасностью, провести необходимые проверки и разъяснительную работу с населением.

"Нужно предпринять все меры, чтобы случившееся не повторилось". - отметил Нурсултан Назарбаев.

Соболезнования выражают и многие известные личности. На своих страницах в социальных сетях слова скорби опубликовал Димаш Кудайберген, Нуртас Адамбай, Аша Матай и многие другие. А в Астане на траурную панихиду собрались сотни человек.

Игрушки на пепелище – дань памяти маленьким жертвам пожара. Они их уже не порадуют, но словно символ трагедии напоминают о случившемся. Сегодня жители Астаны проводили погибших девочек в последний путь. Люди шокированы. Плачут даже самые сильные.

От опустевшей времянки в 30 кв.м остались только стены. Но все вокруг хранит память о девочках, безмолвно иллюстрирует безмятежные дни.

"Это написала Альбина". Незатейливая и неприметная надпись на заднем дворе сгоревшего дома, призрачно напоминает о том, что когда-то тут играли дети, жила хоть и небогатая, но счастливая семья. Поддержать родителей и почтить память пяти погибших девочек, сегодня пришли не только родственники и близкие, но и сотни незнакомых людей.

Чужих детей не бывает. Каждый пытается помочь, чем может. По традиции соболезнующие приносят бата - деньги. Те, кто знаком с родителями лично, вспоминают – многодетная семья хоть и не состояла на учете, как малоимущая, но в финансах нуждалась.

Банк, в котором у родителей девочек было несколько кредитов, аннулировал их долги. Только за сутки казахстанцы пожертвовали для семьи 13 млн тенге, а главный имам столицы заявил, что духовная общественность готова помочь пострадавшим жильем.

"От мечети и прихожан мы собрали деньги. Мы разговаривали с их родственниками и, посоветовавшись, решили, что от имени мечети купим им жилье", - говорит главный имам города Наурызбай Отпенов.

Альбина, Алина, Элина, Сабина и Бакыт. Имена девочек сейчас на устах каждого казахстанца. Старшей из сестер было 12 лет, младшей – 11 месяцев. Их оплакивает вся страна.

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