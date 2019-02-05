Санат Кушкумбаев: Руководству страны необходимо держать руку на пульсе

По мнению доктора политических наук, запрос Назарбаева к Конституционному Совету — это мера по разъяснению правовой нормы.

Заместитель директора КИСИ при Президенте РК, доктор политических наук Санат Кушкумбаев прокомментировал запрос Президента, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрение запросов от государственных институтов – обычная процедура, которая входит в полномочия Конституционного Совета РК. За время работы Совета им было вынесено более 140 постановлений, касающихся процедур внесения изменений в Конституцию, организации электоральных процессов, защиты прав человека и по другим вопросам. Непосредственно Глава государства обращался с запросами в Конституционный Совет 22 раза.

Соответственно, можно однозначно утверждать, что поступивший от Н.А.Назарбаева запрос к Конституционному Совету относительно процедуры прекращения полномочий Президента РК – это мера по разъяснению данной правовой нормы. Конституционная реформа, которая продолжается более двух лет, направлена на то, чтобы сделать как можно более ясными и недвусмысленными толкования ключевых норм основного закона РК. По итогам рассмотрения запроса, согласно процедуре, будет вынесено нормативное постановление, которое внесет ясность в поднятый Президентом вопрос.

На сегодняшний день, как известно, в фазе реализации находятся сразу несколько программ, ориентированных на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Среди них меры по экономизации внешней политики страны, программа "Цифровой Казахстан", и ряд других. В таких условиях руководству страны необходимо держать руку на пульсе, владеть ситуацией. Очевидно, что в данном случае речь не идет о кардинальных изменениях во внутри- и внешнеполитическом курсах страны.

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