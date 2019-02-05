Родственники погибшего на ТЭЦ мужчины опасаются предвзятого расследования

Расследованием инцидента занимается специальная комиссия, в состав которой вошли представители надзорных органов и предприятия.

Погибшего в результате аварии на Экибастузской ТЭЦ хотят сделать виновным. Об этом заявляют родственники Ержана Жаксылыкова, отмечая, что техническое состояние теплоэлектроцентрали давно вызывает нарекания даже у самих работников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В ночь с 26 на 27 января 2019 года начальник смены котлотурбинного цеха Экибастузской ТЭЦ Ержан Жаксылыков погиб на рабочем месте. По официальной версии, из-за разрыва водоотпускной трубы мужчина получил ожоги 90% тела. Спасти его не было никаких шансов. Эта трагедия вызвала всплеск откровений в социальных сетях. Пользователи, называющие себя работниками ТЭЦ, заявляли об удручающем техническом состоянии электроцентрали. В группу социальной сети присылали фото и видеоматериалы в качестве подтверждения своих слов.

"Очень много писали о том, что было много случаев, когда люди падали, ломали руки. Ну, в общем, калечились, и начальство их запугивало. Вот поэтому люди обращаются анонимно", - рассказывает администратор группы в социальной сети Сергей Марченко.

Ержану Жаксылыкову было всего 40 лет. У него остались мать и дочь. Мужчина строил планы на будущее, мечтая начать новую жизнь в новом городе.

"Он всегда жаловался, что здесь все трубы старые, и оборудование старое. У него планы были – до конца отопительного сезона отработать, уволиться. Они недавно купили в Астане двухкомнатную квартиру и планировали туда переехать", - говорит дядя погибшего Сакен Кельдыбаев.

Учитывая широкий общественный резонанс, который вызвала гибель работника ТЭЦ, руководство теплоэнергоснабжающей организации созвало пресс-конференцию, где сообщило о том, что по факту гибели человека возбуждено уголовное дело. Кроме того, расследованием инцидента занимается специальная комиссия, в состав которой вошли представители надзорных органов и предприятия.

"Металлографический анализ будет сделан, и будет выдано заключение о том, какие причины, почему этот переход был разрушен", - объясняет генеральный директор энергоснабжающей организации Александр Захарьян.

Экибастузская общественность всерьез обеспокоена техническим состоянием централи. Достаточно сказать, что проверка госэнергонадзора в 2017 году выявила семь технологических нарушений.

"Технологические нарушения – это отказ или повреждение оборудования на станции. Возможно, данные причины являются последствиями технологический нарушений", - говорит заместитель руководителя регионального департамента Госэнергонадзора Ермек Белгибаев.

Родные Ержана Жаксылыкова пока опасаются, что виновным в трагедии сделают его самого. Результаты этого расследования станут известны уже на следующей неделе.

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