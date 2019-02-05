Все рейсы "Эйр Астаны" задерживаются в столице
Рейсы задерживаются до 23:30 в связи с ожиданием благоприятных погодных условий.
Фото : pxhere.com5 февраля 2019, 22:55
Все рейсы авиакомпании "Эйр Астана" из аэропорта Астаны задерживаются, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.
"Все рейсы авиакомпании "Эйр Астана" из аэропорта Астаны задерживаются до 23:30 в связи с ожиданием благоприятных погодных условий для качественной обработки ВС антиобледенительной жидкостью", - говорится в сообщении.
Ветер 15 метров, порывы достигают 18 метров.
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