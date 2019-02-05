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Все рейсы "Эйр Астаны" задерживаются в столице

Рейсы задерживаются до 23:30 в связи с ожиданием благоприятных погодных условий.

Фото : pxhere.com5 февраля 2019, 22:55

Все рейсы авиакомпании "Эйр Астана" из аэропорта Астаны задерживаются, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

"Все рейсы авиакомпании "Эйр Астана" из аэропорта Астаны задерживаются до 23:30 в связи с ожиданием благоприятных погодных условий для качественной обработки ВС антиобледенительной жидкостью", - говорится в сообщении.

Ветер 15 метров, порывы достигают 18 метров.


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