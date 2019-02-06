Сагинтаев высказал недовольство работой противопожарных служб

Спасатели вызвали критику Сагинтаева после трагедии в Астане.

Премьер-министр Казахстана заслушал доклады акима города Астаны Бахыта Султанова и министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова о проводимой работе по оказанию поддержки семье пострадавших и принимаемых мерах по недопущению впредь подобных случаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Премьер-Министр обратил внимание акиматов, пожарных и чрезвычайных служб МВД на сильное понижение температуры, ожидаемое в ближайшие сутки в ряде регионов. Это говорит о том, что будет увеличена температура подачи тепла в теплосетях, в частных домах будут усиленно топиться печи и котлы. В этой связи особое внимание необходимо уделять технике безопасности.

Министерству внутренних дел РК совместно с местными исполнительными органами с учетом текущей погодной ситуации поручено возобновить проведение месячника пожарной безопасности до окончания отопительного сезона. Все теплоэнергопроизводящие организации и жилищно-коммунальные службы акиматов регионов должны обеспечить теплом и светом потребителей в необходимых объемах при низких температурах. Все должно четко и безаварийно работать — акимам поручено взять на особый контроль.

Вместе с тем, акиматам областей и МВД РК в целях предотвращения трагических случаев поручено особое внимание обратить на качество проводимых проверок пожарной безопасности в частных домах. Должно быть жесткое требование.

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