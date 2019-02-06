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Суд пересмотрит дело о смерти Дениса Тена

Обжаловать приговор преступники решили спустя две недели после его оглашения.

Фото : Sport Archyves6 февраля 2019, 00:21

Убийцам Дениса Тена могут изменить приговор. Суд пересмотрит дело о гибели казахстанского фигуриста. Заключенные Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов подали апелляцию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Обжаловать приговор преступники решили спустя две недели после его оглашения. Мужчины получили по 18 лет, а их беременная приятельница 4 года колонии. В суде удалось доказать, смертельный удар ножом Денису Тену нанесли автоворы, которые пытались снять зеркала с машины спортсмена. Свою вину преступники признали частично. Они уверяли, что все произошло случайно. Подать апелляцию намерена и Жанар Толыбаева. Ее адвокат сейчас готовит соответствующие документы.

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