Актаусцы добились своего – платить за электричество будут меньше

Впрочем, горожане и этим остались недовольны. Ведь электричество у них самое дорогое в стране: 17 тенге 29 тиынов.

Жители Актау добились отмены дифференцированного тарифа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Платить за свет горожане будут по единой цене. Такое решение власти приняли сразу после сбора подписей, который организовали активисты. Впрочем, актаусцы и этим остались недовольны. Ведь электричество у них самое дорогое в стране: 17 тенге 29 тиынов.

- Люди недовольны, и самое главное, что это идет просто-напросто в противовес и противоречит объявленной президентом вот этой компании по снижению тарифов. + То, что сегодня несколько точек в городе, где организовали такой массовый сбор подписей, этот процесс не должен остаться без внимания, - говорит житель Актау Кирилл Осин.

При этом, в случае высокого потребления, актаусцам пришлось бы платить еще больше. Абоненты такого не стерпели и поспешили к местам сбора подписей под обращением к главе государства. И вот сегодня чиновники объявили об отмене дифференцированного тарифа. В акимате заверяют, что сделали все возможное для максимального снижения. Но горожане настаивают на цифре 11 тенге 64 тиына. Именно по такой цене отпускает электроэнергию производящая компания.

- Исторически сложившаяся ситуация, когда наш тариф выше тарифов в других областях. А тарифы в других областях... Если мы говорим о севере, то они используют уголь, очень дешевое топливо, дешевле, чем газ, - поясняет заместитель акима Мангистауской области Уркен Бисакаев.

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