Воры прорыли туннель и обчистили крупнейшее хранилище алмазов в Бельгии

Стоимость похищенных драгоценностей не оглашается.

В бельгийском городе Антверпен воры проникли в хранилище банка, обслуживающего крупнейший алмазный рынок мира, и обчистили десятки ячеек с драгоценными камнями. Об этом сообщает издание The Guardian.

Охранная компания, работающая с банком BNP Paribas Fortis, подняла тревогу в 13:34 в воскресенье, 3 февраля. Прибывшая полиция обнаружила, что пустуют около 30 сейфовых ячеек, где хранились алмазы. В полу зияла дыра, через которую ушли злоумышленники.

Следователи выяснили, что воры прорыли четырехметровый тоннель от дома, через дорогу от банка, до городской канализации. В ночь с субботы на воскресенье они преодолели его, забрались в узкую канализационную трубу диаметром от 40 сантиметров до метра и по ней доползли до банка. Прокопав еще четыре метра, злоумышленники пробили пол и попали в хранилище. В канализации нашли брошенные инструменты и матрас.

Стоимость похищенных драгоценностей не оглашается. Жители города узнали о краже, когда полиция начала вскрывать и осматривать все канализационные люки в центре Антверпена. В понедельник перед банком стали собираться озабоченные клиенты. Сотрудники банка опрашивали их и пытались выяснить, что именно хранилось в их ячейках.

В Антверпене располагается крупнейший в мире алмазный рынок с годовым оборотом 54 миллиарда долларов. Через город проходит, по разным оценкам, от 70 до 90 процентов всех добываемых в мире неограненных алмазов. Хранилище BNP Paribas Fortis стоит на самом краю так называемой Квадратной мили — семи улиц возле вокзала, которые считаются сердцем алмазного рынка.

Источник: Lenta.ru

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