Волна сообщении о минировании зданий вновь прошла в России

Счет эвакуированных шел на тысячи. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.

Правоохранители завершили проверки всех анонимных сообщений о минировании объектов с массовым пребыванием людей в центральной России, в том числе в Москве, ни одно из них не подтвердилось, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Проверки завершены, ни одно сообщение о минировании не подтвердилось. Всего в Центральном федеральном округе были проверены 220 объектов, в том числе в Москве 137", - сказал собеседник.

По его словам, в общей сложности из-за ложных сообщений о минировании были эвакуированы более 190 тысяч человек, в том числе в Москве более 47 тысяч.

Очередная волна сообщений о "минировании" административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе, затронув территорию от Дальнего Востока до Центральной России. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.

Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались 11 сентября 2017 года. По данным ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего были эвакуированы почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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