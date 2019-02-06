Пьяный американский моряк ввалился в дом японца и принял душ

Следов взлома не обнаружено.

Военнослужащего ВМС США арестовали в Японии после того, как он пришел в чужой дом, передает Lenta.ru.

Инцидент произошел в городке Эбина в префектуре Канагава. Владелец квартиры проснулся в 5 утра 2 февраля и услышал, что у него в ванной течет вода. Он проверил помещение и обнаружил там голого и пьяного американца.

Как выяснилось, в незапертую квартиру на втором этаже жилого комплекса вломился 27-летний петти-офицер II класса Натаниэль Уильямс. Он спокойно отправился в душ, где его и застал хозяин. При этом отмечается, что следов взлома не обнаружено.

Сообщается, что арестованный служит на авиабазе ВМС Ацуги в отделе, занимающемся техническим обслуживанием самолетов. Как указывается в заявлении ВМС США, произошедшее находится на контроле, военные сотрудничают с местной полицией.

Уильямсу вменяют незаконное проникновение в чужое жилище. Дело планируют направить в местную прокуратуру.

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