Грибок через пилку. 20 салонов красоты в Алматы работали с нарушениями санитарных норм

Санэпидемиологи призывают интересоваться какими инструментами пользуется мастер.

На недобросовестных предпринимателей наложили штрафы, двух специалистов отстранили от работы, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Онихомикоз - грибковое поражение ногтей. Такой диагноз поставили врачи алматинке, которая регулярно посещала студию красоты. О маникюре Светлане пока придётся забыть. Ногти всё ещё не восстановились. Таблетки, дорогостоящие мази - в месяц такое лечение обходится приблизительно в 10 тысяч тенге. Девушка пытается забыть о неприятном случае, поэтому показывать лица не пожелала.

"Я в течение года ходила в один салон маникюр делать. И в последний раз, когда снимала гель, обнаружила, что ногти все расслоились. Пошла к дерматологу и выяснилось, что грибок занесли. И до сих пор лечусь, очень длительное лечение, очень дорогостоящее. В салоне отказываются какие-то претензии принимать. Как произошло заражение? Через пилку. Все остальные приборы они стерилизовали. А пилка подвергалась какому-то воздействию химического вещества, но этого было недостаточно", - рассказывает женщина.

О постоянной клиентке в студии красоты забыли быстро. Отделались штрафом, но вину не признали. К санитарным врачам поступило ещё две подобные жалобы. Нарушения после проведённых проверок подтвердились. Всего в ходе контрольных мероприятий выяснилось - санитарные нормы не соблюдали в 19 салонах красоты и парикмахерской. Общая сумма штрафов составила почти 800 тысяч тенге.

"Нарушения были такого характера, что ванночки для маникюра не подвергались дезинфекции. Также используемые приборы не стерилизовались. Также были допущены к работе лица, у которых в медицинской книжке не было наличия на маркеры гепатита. Отсутствовали электрополотенца, одноразовые полотенца. Отсутствовали жидкое мыло, антисептики, для обеззараживания воздуха должен устанавливаться бактерицидный облучатель, которого не было", - говорит руководитель отдела департамента охраны общественного здоровья Алматы Анель Мусаева.

Санэпидемиологи призывают быть бдительными, интересоваться какими инструментами пользуется ваш мастер. Двух нерадивых специалистов, нарушения которых выявили в ходе проверок, уже отстранили от работы.

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