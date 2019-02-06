Алматы завалило снегом

Акимат Алматы просит автолюбителей убрать припаркованный транспорт с обочин дорог, особенно в ночное время.

Сегодня с часу ночи в Алматы начал падать снег, который прогнозируется до середины дня, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления зеленой экономики акимата города на снегоуборочные работы привлечено 574 единиц спецтехники.

Подрядными организациями использовано 3100 тонн противогололедных материалов.

В дневное время будут задействованы 718 единиц спецтехники и 2,2 тысяч дорожных рабочих.

"По состоянию на 08:00 часов в городе выпало до 20 см снега в горной и предгорной местности более 30 см. Для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта после утреннего "часа пик" будут продолжены работы по сгребанию и организован массовый вывоз снега с проезжей части дорог.В этой связи, акимат города Алматы просит автолюбителей с пониманием отнестись к проведению снегоуборочных работ и убрать припаркованный автотранспорт с обочин дорог, особенно в ночное время", - сообщили в акимате.

Также в акимате отметили, что препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором.

Вывоз снега планируется завершить до вечера 7 февраля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының әкімдігі (@akimat_almaty) 5 Фев 2019 в 4:10 PST

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