В Туркестанской области в 2018 году велось строительство 170 инвестпроектов

Большая часть средств была направлена на строительство объектов сферы образования.

В 2018 году в Туркестанской области на реализацию 169 инвестиционных проектов из республиканского и областного бюджетов было выделено 38,7 млрд. тенге. Из них 71 объектов сдали в эксплуатацию в прошлом году, остальные 98 - переходящие на текущий год. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления строительства Токтар Усубалиев, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

По словам спикера, большая часть средств была направлена на строительство объектов сферы образования. В частности, на строительство 80 объектов было выделено 17,9 млрд. тенге. Из них 39 уже сданы в эксплуатацию, 41 - сдадут в эксплуатацию в 2019 году.

"На строительство 11 объектов сферы здравоохранения выделили средства в размере 5,8 млрд. тенге. Из них 2 объекта сданы в минувшем году, 9 объектов планируется сдать в этом году. В сфере спорта построено 3 объекта, на эти цели было предусмотрено 1,262 млрд. тенге, а в сфере культуры построили 2 объекта стоимостью 202,7 млн. тенге. Кроме того, на строительство 2 объектов из областного бюджета выделили 59 млн. тенге. Данные объекты переходящие на 2019 год", - сказал Т.Усубалиев.

Наряду с этим, руководитель управления отметил, что в 2018 году в рамках программы "Нұрлы жер" было запланировано ввести в эксплуатацию 344,7 тыс. кв. метров жилья, фактически сданы в эксплуатацию 3003 квартиры общей площадью 387,8 тыс. кв. метров.

Вместе с тем, в области на строительство 32 двухэтажных жилых домов для работников социальной сферы было выделено 1 929,1 млн. тенге. На сегодняшний день завершено строительство 13 жилых домов. Остальное жилье введут в эксплуатацию в этом году.

Также стоит отметить, в настоящее время АО "СПК Туркестан" ведет строительство 6 домов на 336 квартир, общей площадью 26,1 тыс. кв. метров. Согласно плана строительные работы должны завершить летом текущего года. Все квартиры реализуют в рамках государственной программы "7-20-25".

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