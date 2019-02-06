Лауреата Нобелевской премии мира заподозрили в домогательствах

Сам Ариас отвергает обвинения.

Экс-президент Коста-Рики (1986-1990 и 2006-2010), лауреат Нобелевской премии мира Оскар Ариас заподозрен в сексуальных домогательствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Teletica.

По его данным, прокуратура Коста-Рики получила заявление о домогательствах от гражданской активистки, дочери бывшего депутата от Партии национального освобождения. Согласно этому заявлению, преступление было совершено в декабре 2014 года в доме Ариаса. По словам женщины, которой в тот момент было 30 лет, она встретилась с экс-президентом для обсуждения возможной помощи в ее работе в области ядерного разоружения. Якобы во время этой встречи 74-летний на тот момент политик повел себя непристойно и начал приставать к даме, сообщает телеканал.

Сам Ариас отвергает обвинения.

"Должен сказать, что категорически отвергаю обвинения в свой адрес. Я никогда не вел себя неуважительно к воле какой-либо женщины, тем более в части ее свободы отношений с другим человеком", - говорится в его заявлении.

В 1987 году Ариас стал нобелевским лауреатом за помощь прекращению гражданских войн в Сальвадоре и Гватемале.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!