Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Лауреата Нобелевской премии мира заподозрили в домогательствах

Сам Ариас отвергает обвинения.

Фото : Q Costa Rica6 февраля 2019, 09:29

Экс-президент Коста-Рики (1986-1990 и 2006-2010), лауреат Нобелевской премии мира Оскар Ариас заподозрен в сексуальных домогательствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Teletica.

По его данным, прокуратура Коста-Рики получила заявление о домогательствах от гражданской активистки, дочери бывшего депутата от Партии национального освобождения. Согласно этому заявлению, преступление было совершено в декабре 2014 года в доме Ариаса. По словам женщины, которой в тот момент было 30 лет, она встретилась с экс-президентом для обсуждения возможной помощи в ее работе в области ядерного разоружения. Якобы во время этой встречи 74-летний на тот момент политик повел себя непристойно и начал приставать к даме, сообщает телеканал.

Сам Ариас отвергает обвинения.

"Должен сказать, что категорически отвергаю обвинения в свой адрес. Я никогда не вел себя неуважительно к воле какой-либо женщины, тем более в части ее свободы отношений с другим человеком", - говорится в его заявлении.

В 1987 году Ариас стал нобелевским лауреатом за помощь прекращению гражданских войн в Сальвадоре и Гватемале.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты