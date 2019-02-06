Зима 2018-2019 самая холодная за последние 7 лет

Что касается прошлого года, тогда самым прохладным месяцем был январь.

Аномальные холода добрались сразу до нескольких регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Больше всего повезло тем, кто живет на западе. По прогнозу синоптиков, столбик термометра там опустится не ниже 15 градусов мороза.

А вот жителям востока, центральной части республики и севера пришлось доставать самые теплые вещи. Этой ночью там было до минус 45 градусов. На юге тоже не жарко, до минус 30. Кроме того, вместе с сильными холодами, циклон принес снегопады, метели, туман и гололед.

В РГП "Казгидромет" зиму уже признали самой холодной за последние семь лет. Что касается прошлого года, тогда самым прохладным месяцем был январь. На термометре было 38 градусов со знаком минус.

- В северной половине республики, где температура воздуха достигнет местами до 45 градусов, по ощущениям может достигать до минус 60 градусов. А в южных областях до минус 40. С учетом усиления ветра, влажности температура воздуха будет казаться намного ниже, - сказала инженер-синоптик РГП "Казгидромет" Лаура Сайлыбаева.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!