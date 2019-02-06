Почти 8,5 триллионов тенге составили вклады населения в банках

При этом более четверти депозитов не превышают 5 миллионов тенге.

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) в банках-участниках системы коллективного страхования на конец III квартала 2018 года объем вкладов населения составил 8,4 трлн тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование аналитиков Ranking.kz.

В общем объеме розничных депозитов 86,1%, или 7,3 трлн тг, приходились на срочные вклады; 10,6%, или 895,7 млрд тг, составляли остатки средств на текущих (412,3 млрд тг) и карт-счетах (483,4 млрд тг); на условные вклады приходились 3,1%, или 259,5 млрд тг; вклады до востребования составляли 0,2%, или 19,7 млрд тг.

Более половины срочных вкладов открыты на срок более 12 месяцев — 4,5 трлн тг (61,8%); на срок от 6 до 12 месяцев — 2,7 трлн тг (37,1%), на срок до 6 месяцев — лишь 76,7 млрд тг (1,1%).

По объемам размещаемых средств самый высокий удельный вес у вкладов до 5 млн тг — 26,4% (1,9 трлн тг), на втором месте вклады свыше 500 млн тг — 24,7% (1,8 трлн тг), на третьем — от 50 до 500 млн тг: 19,2% (1,4 трлн тг).

Ключевая функция КФГД — выплата гарантийного возмещения депозиторам в случае принудительной ликвидации банка-участника системы обязательного гарантирования депозитов. Для этого на конкурсной основе выбирается банк-агент для расчетов с вкладчиками.

Также среди задач фонда внедрение интегрированной системы защиты прав потребителей финансовых услуг, предусматривающей гарантии по депозитам, а также по отдельным видам страхования (Integrated Protection Scheme). В планах — распространение гарантии на текущие счета отдельных категорий юридических лиц (социально-значимые группы малого бизнеса).

Деятельность фонда способствует росту сбережений населения в БВУ РК и повышению общего уровня ликвидности в банковском секторе страны. Также в рамках Концепции развития финансового сектора РК до 2030 года планируется передача фонду ряда новых функций и полномочий по ликвидации и урегулированию финансовой несостоятельности банков, в том числе посредством совершенствования законодательства в области обязательного гарантирования депозитов.

Напомним, в 2018 году были лишены лицензий на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг Qazaq Banki, Банк Астаны и Эксимбанк. Банками-агентами по выплате возмещения стали Банк ВТБ (Qazaq Banki), Евразийский Банк (Банк Астаны) и АО «Казпочта» (Эксимбанк).

Банк ВТБ выплатил вкладчикам 19,2 млрд тг, остаток гарантийного возмещения к выплате на 31 января 2019 года составил 1,2 млрд тг.

Евразийский Банк выплатил уже 30,7 млрд тг, остаток — 6,8 млрд тг.

«Казпочта» начала выплату только с 4 февраля текущего года, остаток гарантийного возмещения составляет 258,3 млн тг.

Данные НБ РК несколько отличаются от данных КФГД: так, объем вкладов населения в банках, входящих в систему коллективного страхования, по информации регулятора на конец 2018 года составил 8,8 трлн тг — на 544 млрд тг (6,6%) больше, чем годом ранее. Доля срочных вкладов за год сократилась с 89,2% до 87,4%.

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