ПРАВМЕДИА: Смотрите прямой эфир по госзакупкам 2019
Ведущей вебинара выступит Наталья Худайбергенова.
Дамы и господа!
Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА "Актуальные изменения по государственным закупкам в 2019 году".
Будем говорить о том:
· что в целом изменилось в сфере государственных закупок в 2019 году;
· как правильно планировать закупки;
· об ответственности Заказчиков/Организаторов и Поставщиков;
· об изменении условий для включения в реестр недобросовестных поставщиков;
· что нового появилось в ГЗ, проводимых способом конкурса, запроса ценового предложения и из одного источника и многом другом.
Ведущая – Наталья Худайбергенова, руководитель ТОО "Учебный Центр "ВСЕ ЗАКУПКИ", эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер семинаров "Государственные закупки", "Закупки АО "Самрук Казына", "Закупки недропользователей", включая работу на всех трех порталах для Заказчиков и Поставщиков.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!