Бакауов проверил качество медицинских услуг в приватизированных поликлиниках

В регионе работает 289 участков врача общей практики, до конца этого года требуется открыть еще 58 таких участков.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов посетил две поликлиники, которые были переданы в частные руки, и узнал, какие перемены в работе медучреждений отмечают их посетители.

Павлодарские поликлиники N1 и N2 попали под приватизацию год назад. Тогда многие высказывались против передачи медучреждений в конкурентную среду. Однако сегодня пациенты приватизированных поликлиник довольны их работой. Во-первых, в медучреждениях обновили регистратуры, которые теперь стали намного удобнее. Во-вторых, по словам посетителей, сократились очереди. Кроме того, в поликлиниках обновляется медицинское оборудование и появляются кабинеты узких специалистов, которых раньше не было.

На совещании с главными врачами всех медучреждений области, которое состоялось после рабочего объезда, глава региона поднял вопрос кадрового обеспечения, волнующий руководство практически каждой поликлиники.

* На недавнем расширенном заседании правительства Нурсултан Назарбаев поставил задачу по улучшению качества медицинских услуг и развитию инфраструктуры в здравоохранении, - отметил аким области. - В целях улучшения доступности населения к первичной медицинской помощи должна проводиться работа по снижению нагрузки на одного врача общей практики до 1700 человек.

В регионе работает 289 участков врача общей практики, до конца этого года требуется открыть еще 58 таких участков. Однако специалистов для медицинского обслуживания населения не хватает. Как пояснили в управлении здравоохранения, большинство из тех выпускников медицинских вузов, на которых рассчитывали в прошлом году, пошли на дальнейшее обучение в резидентуру. К тому же есть молодые специалисты, вышедшие в декрет или выехавшие в другой регион по семейным обстоятельствам. Проблему с кадрами в каждом медучреждении пытаются решить по-своему. К примеру, в павлодарской поликлинике №4 уже заключили договор с четырьмя молодыми специалистами после окончания учебы. Кроме того, здесь планируют переобучить на врачей общей практики двух терапевтов.

- Более того, мы планируем участвовать в ярмарках вакансий, - отметил главврач поликлиники Арман Отарбеков. – Также, чтобы удержать молодых работников, мы планируем оплачивать им первоначальный взнос для получения займа по жилищной программе «7-20-25». В прошлом году таким образом мы помогли двум своим специалистам, с которыми заключили соглашение об отработке в течение пяти лет.

Глава региона посетовал, что в медучреждениях рассчитывают только на выпускников вузов, хотя в поликлинику можно пригласить уже практикующего врача из другой области.

- Главный врач сам должен ехать в южные регионы нашей страны и приглашать специалистов, предлагая им хорошие условия, - заявил аким области. – Например, если вам нужен специалист в поселке Калкаман, то сегодня там за счет бюджета восстанавливают четырехэтажные дома, в которых можно выделить несколько квартир для врачей. Нужно пробовать все возможные варианты для решения проблемы.

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