Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Доллар подешевел почти на 4 тенге на торгах

Cредневзвешенный курс доллара США составил 375,81 тенге.

Фото : Zakon.kz6 февраля 2019, 11:19

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает, сообщает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс доллара США составил 375,81 тенге за доллар (-3,82 тенге), объем торгов – 46,85 млн долларов (+18 200 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,7300 тенге за рубль, предложение – 5,7400 тенге за рубль.

В обменниках курс доллара - 375,5-377,5 тенге, евро - 429,431,5 тенге, рос.рубля - 5,74-5,79 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты