Доллар подешевел почти на 4 тенге на торгах
Cредневзвешенный курс доллара США составил 375,81 тенге.
Фото : Zakon.kz6 февраля 2019, 11:19
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает, сообщает Zakon.kz.
Cредневзвешенный курс доллара США составил 375,81 тенге за доллар (-3,82 тенге), объем торгов – 46,85 млн долларов (+18 200 тыс. USD).
По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,7300 тенге за рубль, предложение – 5,7400 тенге за рубль.
В обменниках курс доллара - 375,5-377,5 тенге, евро - 429,431,5 тенге, рос.рубля - 5,74-5,79 тенге.
В торгах приняли участие 19 банков.
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