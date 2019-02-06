Доллар подешевел почти на 4 тенге на торгах

Cредневзвешенный курс доллара США составил 375,81 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает, сообщает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс доллара США составил 375,81 тенге за доллар (-3,82 тенге), объем торгов – 46,85 млн долларов (+18 200 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,7300 тенге за рубль, предложение – 5,7400 тенге за рубль.

В обменниках курс доллара - 375,5-377,5 тенге, евро - 429,431,5 тенге, рос.рубля - 5,74-5,79 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.

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