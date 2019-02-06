14 человек обратились в столичные больницы с обморожением

Случаев смерти из-за обморожения нет.

Случаи обморожения фиксируют в Астане, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столицы.

"По состоянию на 6 февраля вследствие низкой температуры за медицинской помощью с отморожением обратились 14 человек", – говорится в сообщении Управления общественного здравоохранения Астаны.

Среди обратившихся десять взрослых, четверо детей. Один ребенок 2017 года рождения госпитализирован со средней степенью тяжести обморожения. Все остальные были отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства с легкой степенью отморожения.

"Благодаря оперативной и слаженной работе врачей и специалистов всем была оказана в полном объеме медицинская помощь, тем самым предотвратив последствия и осложнения отморожения", – отметили в ведомстве.

Случаев смерти из-за обморожения нет.

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