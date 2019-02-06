В Туркестане прошла презентация анимационного фильма "Ордабасы-бірліктің туы"

Данный фильм повествует о героических подвигах батыров, защищавших нашу страну, единство народа.

Первыми смогли увидеть фильм представители интеллигенции, писатели и молодежь региона. Анимационный фильм снят киностудией "Сақ" в рамках программы "Рухани жаңғыру" по заказу акимата Туркестанской области, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

Напомним, в прошлом году исполнилось 25 лет исторической встрече на холме Ордабасы президентов Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а также постановлению Президента РК о создании Национального историко-культурного и природного заповедника "Ордабасы". Встреча глав трех государств состоялась в мае 1993 года. Тогда лидеры соседних стран подписали здесь Договор о вечной дружбе. Данный фильм повествует о героических подвигах батыров, защищавших нашу страну, единство народа.

В программной статье "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" Президент Казахстана отметил, что нужно продумать совершенно новые методы представления казахстанского культурного достояния мировому сообществу.

"Нужно, чтобы наши культурные продукты выпускались не только в виде книг, но и разными мультимедийными способами", – пояснил Нурсултан Назарбаев.

Наряду с этим, в исторической статье "Семь граней Великой степи" глава государства подчеркивает необходимость уделить особое внимание подрастающему поколению, которое остро нуждается в качественных детских фильмах и мультипликационных сериалах, способных сформировать культ национальных супергероев.

В ходе презентации режиссер фильма Батырхан Дауренбеков отметил, что киностудия продолжит работу по созданию таких патриотических фильмов.

Следует подчеркнуть, ранее в Туркестанской области в рамках программы "Рухани жаңғыру" были сняты ряд художественных и анимационных фильмов. При поддержке областного акимата киностудия "Сак" сняла такие анимационные фильмы, как "Оксыз", "Киелі Қазығұрт" ("Священный Казыгурт"), "Отырарды қорғау" ("Защита Отырара"), "Күш атасы – Қажымұқан", телесериал "Көне жетігеннің сыры" ("Тайны древнего жетыгена"), документальный фильм мен "Ұлы Жібек Жолы бойындағы көне қалалар" ("Древние города Великого Шелкового пути"), а также 10-серийный исторический сериал "Толе би".

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