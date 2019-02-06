Три миллиона тенге украл со счетов абонентов сотрудник компании сотовой связи в Астане

Деньги перегонялись по длинной цепочке через многочисленные однодневные абонентские номера и банковские карточки подставных лиц.

Полицейскими Астаны задержан 28-летний бывший сотрудник компании сотовой связи, похитивший со счетов абонентов три миллиона тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, с начала 2017 года по январь 2019 года в компанию сотовой связи поступали жалобы абонентов о том, что с их баланса исчезали различные суммы, размер которых варьировался от 10 000 тенге до 50 000 тенге. По данному факту 18 января 2019 года в ДП Астаны поступило заявление в отношении представителя компании сотовой связи по факту хищения денежных средств абонентов на сумму около 3 000 000 тенге.

"В ходе следственно-оперативных действий сотрудниками криминальной полиции г.Астаны задержан 28-летний бывший сотрудник компании сотовой связи, у которого в ходе обыска были изъяты вещественные доказательства. В ходе расследования установлено, что подозреваемый, используя методы социальной инженерии, получал доступ к счетам абонентов. Затем на короткий период отключал их и в это время похищал денежные средства. Деньги перегонялись по длинной цепочке через многочисленные однодневные абонентские номера и банковские карточки подставных лиц", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится расследование по ст. 188 ч.3 УК РК "кража, совершенная в крупном размере".

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