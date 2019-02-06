Скончалась женщина-пешеход, сбитая полицейскими в Усть-Каменогорске

Наезд на пешехода был совершен 5 февраля служебной автомашиной Глубоковского отдела полиции.

Вчера полицейский автомобиль сбил пожилую женщину на регулируемом пешеходном переходе. Сегодня стало известно, что пожилая женщина скончалась, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 5 февраля на пересечении проспекта Независимости и улицы Стахановской. По сведениям полиции, наезд на пешехода совершен служебной автомашиной Глубоковского отдела полиции. Женщина была доставлена в медицинское учреждение с различными травмами.

"Уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК в связи со смертью пострадавшей. По делу проводятся все необходимые следственные мероприятия, назначены экспертизы, в том числе судебно-автотехническая", – прокомментировали в департаменте полиции ВКО.

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