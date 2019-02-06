Налоговая амнистия: почти 27 тысяч налогоплательщиков погасили недоимки на 5,9 млрд тенге

В ближайшее время данным налогоплательщикам будут списаны пени на сумму 1,1 млрд тенге и штрафы на сумму 100 млн тенге.

На сегодняшний день 27 903 налогоплательщика погасили сумму недоимки, числящейся по состоянию на 1 октября 2018 года, на общую сумму 5,9 млрд тенге. Об этом сообщили в Комитет госдоходов Минфина, передает Zakon.kz.

"Таким образом, уже в ближайшее время после введения в действие Правил вышеуказанным налогоплательщикам будут списаны пени на сумму 1,1 млрд тенге и штрафы на сумму 100 млн тенге", - отметили в КГД.

В настоящее время по поручению главы государства проводится налоговая амнистия для юридических лиц путем списания начисленной пени при условии уплаты основного долга. Вместе с тем органами государственных доходов прорабатываются вопросы проведения налоговой амнистии для физических лиц, а именно критерии физических лиц и суммы задолженности, по которым будет проведена налоговая амнистия.

В ближайшее время выработанные предложения будут вынесены на согласование с заинтересованными государственными органами.

С 8 февраля 2019 года введеныя в действие Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки.

Правила были разработаны и утверждены в рамках поручения главы государства, обозначенного в Послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" о проведении с 1 января 2019 года налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса по списанию пени и штрафов при условии уплаты основной суммы налога.

При этом обращаться в органы государственных доходов субъектам малого и среднего бизнеса не нужно: списание пеней и штрафов будет проводиться без заявления налогоплательщика, за исключением тех налогоплательщиков, которые получили отсрочку/рассрочку по уплате налогов или находятся в реабилитационной процедуре.

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