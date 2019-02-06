В Алматы офтальмологам рассказали об особенностях подбора контактных линз

На обучающие лекции прибыли порядка 150 офтальмологов Астаны, Алматы и Алматинской области, Жаркента, Усть-Каменогорска и Бишкека.

В Алматы 28 января на базе Казахского научно-иследовательского института глазных болезней при поддержке компании "GrandLensNova" прошел семинар "Актуальные вопросы и современные аспекты контактной коррекции".

На обучающие лекции прибыли порядка 150 офтальмологов Астаны, Алматы и Алматинской области, Жаркента, Усть-Каменогорска и Бишкека, а также специалисты более 50 оптик.

Подобные мероприятия проводятся с целью повышения профессионального уровня специалистов всех звеньев – от оптометристов оптик до клинических офтальмологов. В результате планируется снижение осложнений контактной коррекции, улучшение функциональных исходов у пациентов с различными аномалиями рефракции, снижение прогрессирования миопии у детей и подростков и в целом, улучшение качества жизни населения.

Миопия – это одно из распространенных заболеваний зрительного органа. Лишь 20-30 процентов детей оканчивают школу с хорошим зрением, остальные, как правило, страдают близорукостью и нуждаются в постоянном ношении очков или линз.

На семинаре зачитали доклады на следующие темы:

- Эволюция силикон-гидрогелевых материалов, преимущества и недостатки, анализ осложнений, критерии выбора контактных линз;

- Особенности подбора силикон-гидрогелевых торических контактных линз с призматическим балластом и системой ускоренной стабилизации;

- Пресбиопия. Современные методы коррекции. Мультифокальные контактные линзы: виды, дизайн, преимущества и недостатки, особенности подбора.

Спикером семинара выступила профессиональный консультант компании "GrandLensNova", доцент кафедры офтальмологии педиатрического факультета Российского национальногоисследовательскогомедицинского университетаимени Н.И. Пирогова (г. Москва) к.м.н., врач высшей категории Павлова Татьяна Вячеславовна. Модератором заседания была Исергепова Ботагоз Искаковна – старший преподаватель отдела постдипломного образования АО "КазНИИ глазных болезней", к.м.н., врач высшей категории, ведущий специалист по патологии роговицы в РК.

После теоретической части началась практика, которая и вызвала особый интерес у аудитории. В частности специалистам продемонстрировали особенности подбора контактных линз при сложной коррекции с астигматизмом и нюансы "нестандартных случаев" в практике врача-контактолога.

Пациенты, пользующиеся контактами линзами, знают, как сложно подобрать подходящую модель. Многим из них не чуждо ощущение сухости в глазах под конец дня и покраснение, и врачам часто приходится помогать пациентам с этими жалобами. На семинаре офтальмологам рассказали о технологии SmartSilicone, которая решает многие проблемы дискомфорта. Это происходит за счет химического процесса, в результате которого в силиконе линзы формируется сеть каналов. Эти каналы более эффективно пропускают кислород через линзу, создавая условия для оптимальной проницаемости кислорода через линзу.

Оживленная дискуссия специалистов была посвящена проблемным вопросам в детской практике. Являясь одним из немногих специалистов России, работающих в области контактной коррекции детей до года, в том числе с ретинопатией недоношенных, российский спикер поделилась интересным опытом контактной коррекции у детей раннего возраста.

К слову, тема очень актуальна, так как, по словам Татьяны Павловой, астигматизм встречается у 75% среди всех аномалий рефракции и у 50% пациентов с миопией. Однако в настоящее время коррекция торическими линзами осуществляется примерно в 10% случаев, в отношении мультифокальных контактных линз – менее 10%.

В КазНИИ глазных болезней семинары с привлечением зарубежных специалистов проходят на постоянной основе, так как здесь учебный центр, оснащенный самым инновационным доступным оборудованием. В институте готовят практические кадры для всей офтальмологической службы РК. За прошедший 2018 год обучение прошли более 500 высококвалифицированных выпускников.

Приходите на обучение или диагностику по адресу: Алматы, улица Толе би, 95а (угол улицы Байтурсынова).

Телефон: +7 (775) 007 01 00; +7 (727) 279 54 36

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