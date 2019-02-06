Морозы в Астане. ДЧС рекомендует сократить рабочий день

Это не касается организаций жизнеобеспечения города.

ДЧС Астаны рекомендует сократить рабочий день в связи с сильными морозами, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующее обращение было направлено первым руководителям организаций и предприятий.

"В связи с резким понижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий и во избежание несчастных случаев Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует государственным органам, образовательным учреждениям, объектам предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства сократить рабочий день", - сказано в распространенном сообщении.

Это не касается организаций жизнеобеспечения города, таких как пожарная служба, полиция, ДЧС, скорая и др.

По данным синоптиков температура воздуха на 6 февраля составляет - 30 С, по ощущению -35 С, ветер 3 м/с. В учреждениях образования для школьников и студентов колледжей 1-2 курсов отменены занятия.

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