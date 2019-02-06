В Туркестане в рамках программы "Рухани жаңғыру" выпустили 10 книг

На презентации книг с приветственным словом выступил заместитель акима области.

В Туркестане в проектном офисе "Рухани жаңғыру", расположенном в библиотеке МКТУ им. Х.А.Ясави состоялась презентация 10 книг, изданных в рамках программы "Рухани жаңғыру". В мероприятии приняли участие известные писатели и поэты региона. Литературный вечер вел известный писатель Мархабат Байгут, передает пресс-служба акима Туркестанской области

На презентации книг с приветственным словом выступил заместитель акима Туркестанской области Малик Отарбаев, который подробно остановился на роли писателей в обществе.

"Писатели, поэты – люди творческие и пишущие. Сейчас Туркестанская область переживает исторический период. Вот и в этот исторический период большой вклад в развитие области вносят писатели и поэты. При непосредственной поддержке акима области Жансеита Туймебаева вышли в свет эти 10 книг, которые уверен найдут своего читателя. Со стороны акимата области будет продолжена работа по поддержке отечественной литературы - источнику духовности и нравственности. Призываю всех к совместной работе и внести вклад в возрождение Туркестана", - отметил М.Отарбаев.

Авторы книг, опубликованных в рамках программы "Рухани жаңғыру", - это известные писатели страны. В частности, читатели могут ознакомиться с произведениями Мархабата Байгута "Аршакие", Ханбиби Есенкаракызы "Жібек", Нармахана Бегалыулы "Жаз-жалбыз", Иса Омара "Адамдық қағидасы", Момбека Абдиакимулы "Зобалаң", Ескара Токтасынулы "Белласқан", Захардина Кыстаубаева "Жүректің сөзі", Нургали Кыдырбаева "Шығыстың Султанбегі", Сарсенбека Сахабата "Қырғауыл қонған жидетал".

Кроме того, в книге "Түркістан түлектері" собраны произведения молодых поэтов: Даурена Айманбетова, Мукагали Кенжетая, Алимжана Алишера, Батырхана Сарсенхана, Нуркена Нургазы, Сундета Сеитова, Макпал Торебек, Арайлым Мураталиевой, Акботы Бейбитбек и Гулшырын Жумабай.

В ходе встречи Нармахан Бегалыулы, Ханбиби Есенкаракызы, Касымхан Бегманов и ряд других известных писателей и поэтов высказали слова благодарности всем, кто поддержал выпуск этих книг.

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