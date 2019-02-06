Грузовик серьезно помял троллейбус в Алматы

Общественный транспорт ехал по выделенной полосе.

Грузовик допустил столкновение с троллейбусом, который двигался по выделенной полосе в Алматы, передает Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Гоголя и Досмухамедова.

Троллейбус 1 маршрута двигался по улице Гоголя на запад, по выделенной для общественного транспорта полосе. По словам водителя, с Досмухамедова перед ним резко выехал грузовик Foton. Пытаясь избежать столкновения, водитель троллейбуса вывернул на полосу встречного движения. Но столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП грузовик сделал серьезную вмятину на общественном транспорте, побил стекла.

Пострадал водитель грузовика, его госпитализировали.

По словам водителя троллейбуса, осколки стекла никого из пассажиров не задели, никому помощь не потребовалось.

Водитель грузовика рассказал водителю троллейбуса, что он перед выездом на Гоголя (односторонняя улица с движением на восток, но с одной выделенной для общественного транспорта полосой наи запад) посмотрел на основной поток, движущийся на восток, машин не было, но не посмотрел на запад, где ехал троллейбус.

На месте ДТП был напарник водителя грузовика, он утверждает, что якобы их ослепило солнце и поэтому они не увидели троллейбус.

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