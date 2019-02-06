Касымбек о многодетных семьях: Мы ищем финансирование на строительство им жилья

Если ежегодно строится 700 квартир, то сейчас нужно увеличить в два-три раза их количество.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Женис Касымбек предложил расширить программу "Нұрлы жер", предусмотрев раздел по строительству арендного жилья для многодетных семей, передает корреспондент МИА "Казинформ".

На пресс-конференции в правительстве, министру задали вопрос, каким образом решается вопрос обеспечения жильем многодетных семей, напомнив главе министерства трагический случай пожара во времянке, в котором погибли пятеро детей.

"Это большая трагедия. Причин, наверное, много. Тяжелый вопрос. (...) В 12 часов будет большое заседание под председательством Ерболата Досаева (вице-премьер - прим. авт.). Мы ищем финансирование, для того чтобы строить дополнительные квартиры именно таким семьям. Если ежегодно строится 700 квартир, то сейчас нужно увеличить в два-три раза их количество. Сейчас такие предложения мы внесем от лица нашего министерства. (...) В рамках программы "Нұрлы жер" предлагаем включить специальный раздел только для таких семей, чтобы помогать. Начали работать. Это мое предложение по вопросам жилья", - сообщил министр.

После пресс-конференции он объяснил, что в Казахстане 28 тыс. семей сегодня стоят в очередях местных исполнительных органов на получение арендного жилья. Стоимость аренды составляет примерно 100 тенге за квадратный метр, "то есть в среднем двухкомнатная квартира выходит 8-10 тыс. тенге в месяц".

"Это очень приемлемые цены для социально уязвимых слоев. В прошлом и позапрошлом году строилось 500-700 квартир в год. Это исходя из бюджета. Теперь по поручению Главы государства мы увеличили до 35 млрд финансирование арендного жилья. Мы планируем 4 тыс. квартир в целом строить. Но в этих очередях есть еще инвалиды, дети-сироты, афганцы - там много категорий. (...) Сегодня мы рассматриваем вопрос возможности увеличения", - заключил он.

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