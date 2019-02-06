Осужден казахстанский грабитель, скрывавшийся в России

Мужчина больше двух лет находился в международном розыске.

Полицейские Туркестанской области задержали и довели до скамьи подсудимых грабителя, два года скрывавшегося на территории России, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, летом 2016 года в отдел полиции поступило сообщение о нападении на дом жительницы Казыгуртского района. Грабители проникли в дом женщины и похитили ювелирные изделия и деньги на сумму более четырех миллионов тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК "Грабеж".

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых, один из которых скрылся на территории РФ. Осенью того же года сбежавший за границу преступник был объявлен в розыск.

"В ходе дальнейших розыскных мероприятий оперативники Казыгуртского РОП совместного с российскими коллегами задержали подозреваемого преступника в Курганской области Российской Федерации. Осенью 2018 года подозреваемый был экстрадирован на территорию Республики Казахстан. В настоящее время решением суда подсудимый был приговорен к четырем годам лишения свободы условно", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Всего же полицейскими Туркестанской области с начала 2018 года разыскано более 170 уголовных преступника, в том числе 20 из них за совершение грабежа.

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