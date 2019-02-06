Билеты на рейсы лоукостера Fly Arystan планируют установить в районе 20 тысяч тенге

Но из-за снижения цены авиапассажиры будут вынуждены принять определенные условия сервиса.

Стоимость билетов на рейсы лоукостера Fly Arystan по Казахстану будет в два раза ниже, чем средняя цена на билеты Air Astana и составит в среднем 40-45 долларов (не более 20 тысяч тенге). Об этом на пресс-конференции в Правительстве РК сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Женис Касымбек, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы планируем уже в мае запустить эту авиакомпанию. Два борта уже в Казахстане. В этом году у компании будет четыре абсолютно новых борта А320. Стоимость билетов по Казахстану будет в два раза ниже, чем средняя цена в Air Astana. Сейчас мы вносим изменения в соответствующее законодательство по работе этой авиакомпании", – сказал Касымбек.

По его словам, сегодня средняя стоимость билетов Air Astana по Казахстану находится в районе 100 долларов (не более 40 тысяч тенге).

"Это с учетом разных направлений. У Air Astana динамическая система определения стоимости билетов: покупаете за неделю – одна стоимость, за три дня – другая. Если за час покупаете, естественно, она намного выше, чем было неделю назад. По Fly Arystan мы ожидаем, что стоимость билета будет в районе 40-45 долларов по Казахстану. Это реально в два раза ниже. Мы понимаем, что у Bek Air и Scat стоимость билетов ниже, чем у Air Astana, но считаем, что Fly Arystan даст цену еще ниже. Если все будет идти в том алгоритме, который мы задали, я думаю, что в начале марта – конце апреля будут продажи первых билетов на рейсы, которые будут запущены в мае", – подчеркнул министр.

Министр также отметил, что из-за снижения цены авиапассажиры будут вынуждены принять определенные условия сервиса.

"Сервис будет другой. Например, если сегодня в купленном билете от Air Astana уже заложен багаж на 20 кг, то Fly Arystan будет давать 5 кг. Хотите дополнительный багаж провезти, за это надо будет заплатить", – заключил Касымбек.

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