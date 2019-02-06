Когда покажут выступление Димаша Кудайбергена на The world’s best

Тизер выступления казахстанского таланта появился в Сети.

Американская публика и весь мир увидит выступление казахстанского певца Димаша Кудайбергена на The world’s best в ближайшие сутки, передает Zakon.kz.

Тизер выступления Димаша Кудайбергена на очередном эпизоде шоу "The World's Best" выложил канал CBS.

Нашего певца организаторы называют "The Six Octave Man from Kazakhstan".

На опубликованных кадрах видно, что эксперты во время выступления Димаша аплодировали казахстанцу стоя.

Само шоу будет транслироваться в США вечером в среду, 6 февраля, в 20:00 по времени Лос-Анджелеса, когда в Казахстане уже будет утро четверга, 7-е февраля, начиная с 7:00. Посмотреть онлайн канал CBS невозможно, поэтому можно воспользоваться ссылкой, либо наблюдать за прямым эфиром в Instagram продюсера Гаухар Нуртас (Gia Noortas)– казахстанки, находящейся в жюри телепроекта.

"Есть возможность голосовать за фаворита эпизода. С момента начала эпизода выходите в Твиттер и голосуйте за своего фаворита", - сообщила Гаухар Нуртас.

Обо всех деталях конкурса и отборе туда судей Гаухар рассказала нам в экслюзивном интервью.

О том, кто еще выступит в одном эпизоде с Димашем, указано на сайте проекта.

Также на шоу ожидается появление юной казахстанской певицы Данэлии Тулешовой.

Альберт Ахметов

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