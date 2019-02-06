Таджикскую певицу оштрафовали за празднование дня рождения в кругу друзей

По законам Таджикистана, граждане могут праздновать день рождения только в кругу семьи, без приглашения друзей и певцов.

Суд Душанбе оштрафовал известную таджикскую певицу Фирузу Хафизову на 5 тысяч сомони (190 тысяч тенге), за то, что она на свой день рождения пригласила нескольких своих коллег, передает centralasian.org.

Видео с праздника было опубликовано в интернете, а затем его продемонстрировали по гостелевидению.

Согласно 8-й статье закона Таджикистана об упорядочивании традиций и церемоний, граждане могут праздновать день рождения только в кругу семьи, без приглашения друзей и певцов. Также на день рождения запрещается забивать скот.

Закон "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов" приняли в 2007 году, сразу после того, как президент Эмомали Рахмон заявил, что расходы на традиционно пышное проведение свадебных торжеств и похорон становятся финансовым бременем для семей бедной центральноазиатской страны.

Закон ограничивает: пышные дни рождения, корпоративные вечера, балы в школах, свадьбы, банкеты, похороны, в частности, количество приглашенных гостей, например, на свадьбу в ресторан не должно быть более 150, продолжительность торжества должна быть не более 3 часов, а время проведения праздника не может затянуться после 18.00.

За "чрезмерно пышные" празднования полагается штраф в размере $3 тысяч. Повторное нарушение обойдется примерно в $3,4 тысячи. Чиновников за нарушение закона ждет увольнение.

В правительстве страны утверждают, что такая высокая сумма штрафа отпугнет от нарушения закона – здесь зарплата бюджетников составляет около $150 в месяц.

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