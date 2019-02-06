Несколько автотрасс закрыты в Алматинской области

В связи с ухудшением погодных условий закрыты автодороги "Ушарал-Достык", "Алматы-Оскемен" и "Талдыкорган-Капал".

В связи с ухудшением погодных условий, в Алматинской области закрыты несколько автодорог, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

Так по сообщению АОФ АО НК "КазАвтоЖол" и Алматинского ОФ ТОО "Казахавтодор" 6 февраля с 12:54 часов, в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, нулевая видимость), для всех видов автотранспорта закрыто движение на автодороге республиканского значения "Ушарал-Достык" - (с. Коктума) с (83-184 км), (ст. Достык).

Также 6 февраля с 15:20 часов, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), закрыто движение для грузового автотранспорта на автодороге республиканского значения "Алматы-Оскемен" (482-558 км, с.Кольбай –Ушарал).

Кроме того, 6 февраля с 09:30 часов, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость), закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги областного значения "Талдыкорган-Капал" (0-45 км).

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