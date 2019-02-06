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В Комитете телекоммуникаций МИК РК назначен новый председатель

Им стал Виталий Ярошенко.

Фото : primeminister.kz6 февраля 2019, 17:13

Приказом министра информации и коммуникаций Республики Казахстан Ярошенко Виталий Владимирович назначен председателем Комитета телекоммуникаций МИК РК, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Виталий Ярошенко родился в 1977 году. Окончил Акмолинский аграрный университет (инженер-механик), Казахский гуманитарно-юридический университет (юрист), Кокшетауский институт экономики и менеджмента (специалист по информационным системам).

С 2003 года работал в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих отрасль связи. В 2015-2017 годы занимал должности заместителя председателя Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК, директора Департамента связи Министерства информации и коммуникаций РК, заместителя председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций РК.

С 2017 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.


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