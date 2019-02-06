В Москве простились с Децлом

Церемония прощания завершилась продолжительными и громкими аплодисментами.

Несколько сотен поклонников пришли проститься с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким) в Центральную клиническую больницу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Соболезнования принимали близкие артиста: жена с сыном, отец и мать.

"Так случилось. Я не потерплю никаких провокаций. Это мой сын. Нужно нести добро и любовь", — сказал, прощаясь, плачущий Александр Толмацкий.

Люди подходили к гробу с цветами. Десятки раз из толпы поклонников слышались крики благодарности.

Церемония прощания завершилась продолжительными и громкими аплодисментами.

Кирилл Толмацкий умер в ночь на воскресенье, ему было 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. Как сообщил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца.

Дебютный альбом Децла "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России. Всего музыкант записал восемь альбомов. Он известен благодаря таким хитам, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо", "Для тебя".

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