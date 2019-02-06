Грабитель избил пенсионерку ради дешевого телефона в ЗКО
На видео видно, как он несколько раз бьет пожилую женщину и скрывается со своей добычей.
Фото : pixabay.com6 февраля 2019, 17:21
Грабитель, отобравший сотовый телефон у 74-летней женщины, задержан по горячим следам в Уральске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ЗКО.
Как сообщили в ведомстве, 4 февраля, примерно в 17.00, неизвестный мужчина, находясь возле дома 99 по ул.Гагарина, применяя насилие, открыто похитил сотовый телефон "Homtom HT16", принадлежащий женщине 1945 года рождения.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий, в этот же день сотрудниками батальона патрульной полиции Управления полиции города Уральск по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан мужчина 1981 г.р. Задержанный водворен в изолятор временного содержания", – сообщили в пресс-службе областного ДП.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.191 УК РК "Грабеж".
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