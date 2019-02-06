Раскрыта большая тайна фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Как оказалось, зрители популярной киноленты никогда не замечали, что их обманывают.

Популярный британский актер Дэниел Рэдклифф раскрыл тайну первой части "Гарри Поттера". Как оказалось, для каждого актера-ребенка, который принимал участие в съемках фильма, авторы ленты делали слепок всей челюсти, пишет life.ru.

По словам Рэдклиффа, все герои во время съемок носили фальшивые зубы. Актер рассказал, что, когда зубы начинали выпадать (в связи со сменой молочных на постоянные), этот недостаток можно было быстро устранить, вставив ненастоящий зуб, чтобы продолжать снимать.

Также актер отметил, что иногда это бросается в глаза и становится очевидным. Например, когда в одной сцене у героя нет зуба, а в другой — полный рот ровных и белых зубов.

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