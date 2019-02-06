Тяжелобольную женщину доставили в больницу спасатели

В Бурабайском районе суровые погодные условия.

На территории Акмолинской области из-за ухудшения погодных условий (сильный ветер, снег, метель, ограничение видимости) проводилось работа по эвакуации людей из снежного плена, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС региона.

6 февраля в Единую дежурно-диспетчерскую службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области поступило телефонное сообщение от гражданина Каирова К. о том что, необходимо доставить из села Новый Қарабаур тяжелобольную женщину 1950 года рождения в ЦРБ Бурабайского района для госпитализации. Со сложившимися погодными условиями (буран, метель, сильный мороз) выехать самостоятельно не предоставляется возможным.

В 11 часов 58 минут для проведения аварийно-спасательных работ в село Новый Қарабаур Бурабайского района была направлена 1 единица техники "Трэкол" 2 человека личного состава ГУ "Оперативно-спасательного отряда" ДЧС Акмолинской области и 2 человека фельдшерского амбулаторного пункта Абылайханского сельского округа.

В 14 часов 50 минут в ЦРБ ТОО "Бурабай "Авиценна" в Щучинске пациентка с ишемической болезнью сердца благополучно была доставлена для дальнейшего оказания медицинской помощи.

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