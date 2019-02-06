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Глава МИД РК встретился с иностранными послами

Глава МИД РК кратко представил вниманию дипломатов видение перспективных направлений взаимодействия на предстоящий период.

Фото : pixabay.com6 февраля 2019, 18:41

Министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов провел традиционную встречу с главами дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане, передает МИА "Казинформ".

Глава МИД РК кратко представил вниманию дипломатов видение перспективных направлений взаимодействия на предстоящий период.

По его словам, основная задача МИД - обеспечение политико-дипломатическими средствами благоприятных внешних условий для устойчивого социально-экономического развития страны.

"Прошедший год был весьма интенсивным и плодотворным в плане состоявшихся встреч и достигнутых договоренностей в двустороннем и многостороннем форматах. Проведены 51 международное мероприятие, 96 визитов на высшем и высоком уровнях. Из них 55 - это визиты Президента и Премьер-Министра Казахстана в страны ближнего и дальнего зарубежья, а также глав иностранных государств и правительств в Казахстан", - проинформировал он.

Такая динамика будет сохранена и в дальнейшем, заверил Бейбут Атамкулов.


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