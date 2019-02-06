Рабочая группа создана по поручению Назарбаева

Ее возглавил Ерболат Досаев.

По поручению Президента по итогам расширенного заседания при правительстве РК создана рабочая группа по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан страны, в том числе по усилению мер поддержки многодетных семей, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

Рабочую группу возглавил заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев. В ее состав включены представители партии «Нур Отан», министерств социально-экономического блока, инфраструктурного развития, внутренних дел и местных исполнительных органов.

Рабочей группе в двухмесячный срок необходимо принять комплексные меры по исполнению поручений главы государства.

К работе комиссии будут привлечены профильные НПО, эксперты и представители общественности.

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