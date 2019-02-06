В Астане задержали воров-гастролеров

Четыре жителя ВКО подозреваются в серии квартирных краж.

Сотрудники криминальной полиции Астаны при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали жителей Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на столичный ДП.

Прибывшие в город четверо жителей ВКО подозреваются в совершении серии квартирных краж на территории столицы. Квартирные кражи совершались в дневное время суток путем подбора ключа. Из одной из квартир были похищены ювелирные изделия и крупная сумма денег (около 17 тысяч долларов).

Сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства со съемной квартиры, где временно проживали задержанные. Трое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступления.

Проводится досудебное расследование по статье 188 ч. 3 УК РК ("кража"), задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится проверка на ранее совершенные аналогичные преступления.

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