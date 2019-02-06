Полиция Алматы прокомментировала ЧП с собакой
Проводится досудебное расследование.
Фото : pixabay.com6 февраля 2019, 19:36
Инцидент по жестокому обращению с собакой прокомментировала полиция Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В настоящее время в Управлении полиции Ауэзовского района по заявлению неравнодушных волонтеров проводится досудебное расследование по ст. 316 УК РК – жестокое обращение с животными.
Следственно-оперативная группа непременно установит виновного (виновных) и применит к нему (ним) меры в соответствии с действующим законодательством.
Ход расследования и розыскных мероприятий руководством Департаментов полиции взят на контроль.
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