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Полиция Алматы прокомментировала ЧП с собакой

Проводится досудебное расследование.

Фото : pixabay.com6 февраля 2019, 19:36

Инцидент по жестокому обращению с собакой прокомментировала полиция Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время в Управлении полиции Ауэзовского района по заявлению неравнодушных волонтеров проводится досудебное расследование по ст. 316 УК РК – жестокое обращение с животными.

Следственно-оперативная группа непременно установит виновного (виновных) и применит к нему (ним) меры в соответствии с действующим законодательством.

Ход расследования и розыскных мероприятий руководством Департаментов полиции взят на контроль.


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