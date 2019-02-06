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В правительстве обсудили пожарную безопасность в жилом секторе

Состоялось заседание межведомственной госкомиссии по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе.

Фото : pixabay.com6 февраля 2019, 19:43

6 февраля в правительстве РК состоялось заседание межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством первого заместителя премьер-министра РК А. Мамина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В ходе заседания были рассмотрены меры дальнейшего обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе страны.

В заседании приняли участие члены Комиссии, руководители государственных органов. В режиме видеоконференцсвязи – заместители акимов областей, городов республиканского значения, начальники департаментов по чрезвычайным ситуациям.

В рамках исполнения поручения Премьер-Министра, данного на заседании Правительства РК 5 февраля т.г., подразделениями Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК на республиканском и региональном уровнях начата работа по созданию штабов по организации пожарно-профилактической работы.

До конца отопительного периода продолжится выполнение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в жилом секторе. Кроме того, предусмотрена реализация дополнительных мер по расширению количества граждан, владеющих знаниями в области пожарной безопасности в быту, а также усилению качества проводимой разъяснительной работы.


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