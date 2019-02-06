Мамин провел заседание по подготовке к паводкам

Состоялось заседание Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6 февраля под председательством первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина состоялось заседание межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам готовности к предстоящему паводковому периоду. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В заседании приняли участие члены комиссии, руководители государственных органов. В режиме видеоконференцсвязи – заместители акимов областей, городов республиканского значения, начальники департаментов по чрезвычайным ситуациям.

О реализации дорожной карты "Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы" проинформировал министр внутренних дел РК К. Касымов. За прошедшие два года построено и укреплено 174 защитных дамб, проведен ремонт 119 гидротехнических сооружений, 64 мостов с повышением их пропускной способности. В целом, Дорожной картой предусмотрена реализация более 600 мероприятий. Разработана дорожная карта по поэтапному материально-техническому оснащению Департаментов по ЧС на 2018 – 2020 годы.

О готовности органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к паводкоопасному периоду доложил заместитель министра внутренних дел РК Ю. Ильин. Как сообщил Ю. Ильин, осуществляется постоянный мониторинг выполнения центральными и местными исполнительными органами мероприятий дорожной карты. Утверждены планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов. По опыту предыдущих паводков, на опасных участках формируются спасательные подразделения.

Вместе с тем, из 198 мероприятий дорожной карты завершена реализация 153 мероприятий. Не выполнены мероприятия в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Актюбинской областях.

На заседании также выступили заместитель генпрокурора РК А. Лукин, вице-министры энергетики РК С. Нурлыбай, сельского хозяйства РК Е. Нысанбаев, индустрии и инфраструктурного развития РК К. Ускенбаев. Они доложили о подготовке к паводковому периоду, технической готовности водохранилищ для приему паводковых вод, дорожной сети к паводку, мерах по недопущению подтоплений автомобильных и железных дорог.

О готовности к паводковому периоду также заслушаны заместители акимов Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей.

"Ряд мероприятий дорожной карты по предупреждению паводковых угроз в регионах не выполнены", — отметил Мамин, отметив, что "неисполнение мероприятий дорожной карты может нести за собой угрозу возникновения ЧС в регионах".

"Наличие бесхозных гидротехнических сооружений, водохранилищ приводило к чрезвычайным ситуациям, как это случилось в Карагандинской области. Скоро начнется противопаводковый сезон. Ответственным госорганам взять на особый контроль вопрос передачи в коммунальную собственность бесхозные сооружения в каждом регионе", — подчеркнул А. Мамин.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Е. Нысанбаев, из выявленных в 2018 году 49 бесхозных сооружений 21 взяты на учет, по оставшимся 28 — ведется контроль за их состоянием, в текущем году они также будут взяты на учет.

Первый вице-премьер РК поручил всем заинтересованным государственным органам, с учетом прогноза на предстоящий весенний период и анализа рисков, принять все необходимые меры по недопущению паводковых явлений, максимальному обеспечению защиты населения и инфраструктуры от паводковых угроз.

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