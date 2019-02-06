В Стамбуле обрушилось шестиэтажное здание

По предварительным данным, рухнувший дом был жилым, в нем проживали 12 семей.

В стамбульском районе Малтепе обрушилось шестиэтажное здание, сообщает РИА Новости со ссылкой на NTV.

По меньшей мере один человек погиб, четверо пострадали, уточняет телеканал.

На место прибыли спасатели, машины скорой помощи, полиция и пожарные. Начался разбор завалов.

По предварительным данным, рухнувший дом был жилым, в нем проживали 12 семей.

Под обломками могут оставаться люди.

İstanbul Kartal'da çöken 6 katlı binanın enkazında yakınları olan bir vatandaşın çaresizliği kameralara yansıdı. https://t.co/6KJPT36aAl pic.twitter.com/tnwKvsUNrE — Haberler (@Haberler) 6 февраля 2019 г.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!