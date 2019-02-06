Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Стамбуле обрушилось шестиэтажное здание

По предварительным данным, рухнувший дом был жилым, в нем проживали 12 семей.

Фото : pixabay.com6 февраля 2019, 20:03

В стамбульском районе Малтепе обрушилось шестиэтажное здание, сообщает РИА Новости со ссылкой на NTV.

По меньшей мере один человек погиб, четверо пострадали, уточняет телеканал.

На место прибыли спасатели, машины скорой помощи, полиция и пожарные. Начался разбор завалов.

По предварительным данным, рухнувший дом был жилым, в нем проживали 12 семей.

Под обломками могут оставаться люди.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты