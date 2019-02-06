Мошенник снял c карты актюбинца все имевшиеся деньги

Он завладел реквизитами карточки и через мобильный банкинг провел операцию.

Случаи мошенничества, связанные с платежными картами посредством мобильного банкинга, участились в Актюбинской области, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Как рассказали в пресс-службе департаменте полиции области, 2 февраля в полицию обратился очередной пострадавший.

Молодой актюбинец выставил в интернете объявление о продаже автомашины. Неизвестный покупатель проявил интерес и, сообщив, что находится в другом городе, предложил перекинуть задаток за автомашину на карточку продавца.

Получив согласие продавца, мошенник завладел реквизитами карточки и через мобильный банкинг снял с его счета все имевшиеся деньги в размере 200 тысяч тенге.

"Данный факт не является единичным. Узнав реквизиты карты, преступники могут завладеть деньгами ее владельца. Как известно, "Мобильный банк" позволяет управлять счетами через мобильное приложение. Данная услуга привязывает банковский счет, номер карты к номеру телефона клиента банка. Регистрировались факты мошенничества не только связанные с автомашинами, но и с квартирами", - говорит пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

По факту начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК (мошенничество). В полиции напомнили, что нельзя сообщать посторонним лицам данные о карте банка, одноразовые пароли, смс-код и переводить деньги на неизвестные расчетные счета и телефонные номера.

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